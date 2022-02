MotoGP, la storia continua su Sky

Sarà la stagione più lunga di sempre in MotoGP, con 21 Gran Premi da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP. Avremo ben sette piloti italiani a lottare in pista, che conosceremo meglio attraverso speciali monografie dedicate alle loro vite. Sky racconterà il Motomondiale dai paddock d’Europa con lo Sky Truck, lo studio mobile dotato di terrazza con vista sui circuiti e la Sky Sport Bike, che agevolerà le analisi tecniche grazie allo Sky Sport Tech. Da non perdere rubriche, approfondimenti e produzioni originali Condividi

La storia continua in MotoGP. Il campionato 2022 riparte su Sky Sport MotoGP con grandi aspettative. C'è molta curiosità di vedere in sella la nuova generazione dei piloti in lotta per il titolo, saranno loro a inaugurare un nuovo ciclo per la Top Class. Sky racconterà attraverso un format inedito le monografie dedicate alle loro vite, con un occhio particolare ai giovani italiani, cercando di offrirne un ritratto umano che vada oltre l’immagine del pilota, sotto il casco.

Sette piloti italiani in MotoGP Su Sky Sport MotoGP (208) tornano i grandi duelli della Top Class con il Mondiale che si arricchisce di debutti importanti, come quello di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Andranno a completare il gruppo di sette piloti italiani, che rappresentano la Next Gen tricolore. Da quest’anno Mattia Pasini sarà l’insider in pista per la MotoGP con le sue incursioni nelle telecronache di Guido Meda e Mauro Sanchini. Sky racconterà il Motomondiale dai paddock d’Europa con lo Sky Truck, lo studio mobile dotato di terrazza con vista sui circuiti e la Sky Sport Bike, che agevolerà le analisi tecniche grazie anche allo Sky Sport Tech, lo strumento ideale per studiare nel dettaglio le moto e per studiare traiettorie, curve e sorpassi.

Le rubriche su Sky Grandi conferme per le rubriche di Sky Sport MotoGP: torna Wheels (in replica anche sugli altri canali Sky Sport), il format condotto da Guido Meda e dedicato alle prove su strada e su pista di auto e moto di produzione, ma anche di auto e di moto da corsa. Da non perdere anche l’appuntamento domenicale nel post gara con Race Anatomy MotoGP, condotto da Cristiana Buonamano: lo studio con i suoi ospiti si arricchirà di maggiori contributi dal paddock e dai box, diventando così un prolungamento del racconto dalla pista. E poi Passione MotoGP, Top Riders, Storie di GP, Paddock Pass e Fever. E ancora, tutte le rubriche in diretta: Paddock Live Show, Talent Time (il venerdì e il sabato del weekend di gara), Grid (nel pre gara) e Zona Rossa (nel post gara).

"I racconti di Valentino" in nove puntate Da non perdere su Sky la produzione originale "I racconti di Valentino", una serie di nove puntate divise per temi salienti della vita del nove volte campione del mondo, con i momenti che hanno scandito il suo lungo e glorioso percorso in pista tra vittorie, festeggiamenti, cambi di scuderia e scelta dei caschi iconici per le sue gare.

La nuova docu-serie "MotoGP Unlimited" Dal 14 marzo, "MotoGP Unlimited", la nuova docu-serie dedicata al Campionato di MotoGP 2021 e prodotta da THE MEDIAPRO STUDIO in partnership con Dorna, sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Prime Video. I clienti Sky Q e gli abbonati Amazon Prime potranno vederla direttamente su Sky Q attraverso l'app Prime Video. La serie è composta da otto episodi di 40 minuti ciascuno e seguirà i protagonisti della più importante categoria su due ruote e i loro team manager.

La squadra di Sky Sport MotoGP Guido Meda, vicedirettore di Sky Sport e responsabile dei motori, commenta la MotoGP insieme a Mauro Sanchini, mentre in Moto2 e Moto3 il racconto è affidato a Rosario Triolo e Mattia Pasini (il "Paso" potrebbe alternarsi con Federico Aliverti in caso di nuovi impegni sportivi. A Vera Spadini la conduzione degli approfondimenti pre e post gara di Paddock Live Show, mentre per gli aggiornamenti e le interviste dai box ci saranno Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli.