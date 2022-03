In corso la tradizionale conferenza piloti che apre la settimana del GP del Qatar, prima tappa della nuova stagione. Bagnaia: "La Ducati non mi mette pressione, ci penso da solo a mettermi pressione per migliorare e vincere". Quartararo: "Sarà il Mondiale più equilibrato di sempre". Marquez: "Lotterò per il titolo, non per la vittoria in Qatar". Attenzione agli orari delle gare in programma domenica 6 marzo a Losail: Moto3 alle 13, Moto2 alle 14:20, MotoGP alle 16

GUIDA TV - CALENDARIO - PILOTI