Primo appuntamento a Losail: è il giorno delle parole dei piloti, venerdì tutti in pista per le prove libere del GP del Qatar che apre la nuova stagione. Marc Marquez rientra dopo i tanti guai fisici che ha dovuto affrontare negli ultimi anni: "Fisicamente sono in una condizione accettabile per lottare con i migliori, questo è molto importante". Puntare a vincere già a Losail? "Se parliamo di lotta per il titolo ok, rispondo che ci siamo, sono pronto, per la gara in Qatar invece no. Ho sempre faticato qui, non è la pista migliore per me, ma è vero che siamo solo all'inizio della stagione, il Mondiale è lungo, ci sono 21 gare.... Siamo tutti molto carichi, c'è una bella atmosfera".