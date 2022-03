Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori della piccola Giulietta. A dare la notizia attraverso il proprio profilo social, come sempre più spesso accade in queste circostanze, è stata proprio la mamma, che ha postato tra le sue storie una foto del piedino della piccola, accarezzato da una mano in primissimo piano. A corredo un grande cuore rosso e il nome della bimba. La nascita di Giulietta arriva curiosamente proprio durante il primo giorno di prove libere del primo GP della nuova stagione del Motomondiale, la prima senza il Dottore in pista dopo 26 anni tra 125, 250, 500 e MotoGP.