Dopo la doppietta italiana in Moto3 e in Moto2 (con le vittorie rispettivamente di Migno e Vietti), adesso gran finale con la gara della MotoGP, in diretta alle 16 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Ci sono quattro moto italiane nelle prime cinque posizioni in griglia, davanti a tutti le due Ducati di Martin e Bastianini. Si correrà in notturna nell'affascinante circuito di Losail, illuminato dalle luci artificiali

