Grande risultato al debutto in Moto2 per il pilota del Mooney VR46 Racing Team, che centra la pole a Losail davanti a Tony Arbolino, per una doppietta tutta italiana nella prima fila del Qatar. Più indietro Augusto Fernandez (6°) e Acosta (10°). La gara domenica alle 14.20 in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208), alle 16 in programma la prima gara della MotoGP

Finale con thriller: Sam Lowes pronto a festeggiare la pole se n’è tornato al box sconsolato. Il super giro che l’aveva proiettato davanti a tutti (dopo un turno in chiaroscuro) gli è stato annullato per aver superato il track limit. Tutti indietro, pilota e uomini del suo box, con la coda tra le gambe. Colpo di scena doppio, perché sulla prima casella dello schieramento in gara si schiererà così Celestino Vietti, autore di un super giro nel finale e felice come una Pasqua. Il piemontese si prende la prima pole al debutto in Moto2 (dopo una stagione non proprio esaltante in Moto3) e con lui a condividere la gioia della prima fila per questa prima esaltante partenza ci sarà Tony Arbolino.