Sorpassi e controsorpassi ad alto rischio nel finale delle qualifiche della Moto3 a Losail: la spunta Izan Guevara, che conquista così la prima pole del Motomondiale 2022. Alle spalle dello spagnolo si piazzano Sasaki (2°) e Masia (3°). Subito dopo in griglia ci sono Migno e Foggia, 4° e 5°. Doppietta italiana in Moto2: pole di Vietti davanti ad Arbolino, 3° Lowes. Alle 16 in programma le qualifiche della MotoGP, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

LE QUALIFICHE DELLA MOTOGP LIVE