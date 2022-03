Il ducatista partirà dalla nona casella nel GP del Qatar: "Solo nelle ultime libere ho ritrovato il feeling dell'anno scorso. Noi ufficiali abbiamo sempre tante novità da provare, è un lavoro complesso, avremmo bisogno di fare più giri rilassati, pensando solo a guidare. In ogni caso abbiamo in ogni turno da ieri abbiamo fatto piccoli passi avanti, resto fiducioso. Obiettivo top five". La gara domenica alle 16 live su Sky GUIDA TV - GRIGLIA - HIGHLIGHTS QUALIFICHE Condividi

Partire dalla terza fila con il nono tempo (1'53.4110) nel primo Gran Premio della stagione, quello del Qatar, non può soddisfare Bagnaia: "Le qualifiche sono andate male, purtroppo, il fatto di non essere riuscito ad avere per due sessioni di test la stessa moto mi ha penalizzzato, ma questo riguarda me, quando sei un pilota del team ufficiale hai tante cose da provare. Abbiamo trovato una configurazione che mi piace nelle quarte prove libere, ma ho fatto pochi giri, avevo bisogno di farne di più. Dobbiamo lavorare, siamo più indietro rispetto all’anno scorso, mi manca feeling, girare con costanza, anche se piano piano in ogni turno siamo migliorati, alla fine abbiamo fatto un bel tempo. Ho provato tante gomme nelle quarte prove libere, la media mi è piaciuta molto. Come passo siamo messi meglio rispetto al giro veloce, vedremo come andrà in gara" spiega Pecco a Sky.

"Solo nelle FP4 ritrovato buone sensazione davanti" "Mi sentivo limitato meccanicamente fino alle quarte prove libere, non avevo feeling davanti, avevo una brutta sensazione, non riuscivo ad essere fluido come piace a me, poi nelle FP4 abbiamo fatto una modifica alla moto che mi ha fatto ritrovare questo feeling. Sarebbe stato meglio trovarlo gia ieri, sappiamo che nelle prove bisogna sacrificare sempre qualcosa, secondo me abbiamo sbagliato a sacrificarlo nel weekend di gara ma ci sta".

"Tante cose da provare e pochi test" "Una volta c'erano tante giornate di test, ora purtroppo non c'è tempo, si parte prima, questo lo accuso. Ma da pilota ufficiale sai che devi per forza provare tante cose, è un lavoro più complicato. Io e Miller abbiamo fatto tantissime prove, abbiamo bisogno di girare più rilassati, pensando solo a guidare. Partire con una moto che già conosci ti permette di essere subito costante. Cinque giorni di test invernali non sono bastati perché avevamo mote novità da provare, abbiamo finito solo oggi...Mi ha impressionato Martín perché ha sfruttato bene la Ducati nuova, complimenti anche a Bastianini, la moto era già stata sviluppata, è vero, ma ha guidato molto bene".