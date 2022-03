Nel GP Qatar ci sono due rookie del 2021 davanti a tutti sulla griglia di partenza: 1° Martin, 2° Bastianini. Per Ducati è la 7^ pole consecutiva (5 con Bagnaia, 2 con Martin), eguagliata la loro sequenza record, registrata con Stoner nel 2008 dalla Catalunia a Misano. A Losail ci saranno quattro moto italiane nelle prime cinque posizioni (tre Desmosedici e un'Aprilia). Marquez è "l'intruso" con il 3° tempo. La gara è in programma domenica 6 marzo alle 16 in diretta su Sky Sport MotoGP

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE