Vietti conquista la prima vittoria della sua carriera in Moto2 (per Celestino anche pole e giro veloce), è il primo successo anche per il nuovo team che porta il nome di Valentino Rossi. Ogura, nel disperato tentativo di rientrare in lotta per il secondo posto, centra Augusto Fernandez e chiude la gara al 6° posto. Riviviamo le emozioni dell’ultimo giro in Qatar con il commento di Rosario Triolo e Mattia Pasini

