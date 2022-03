Domenica da dimenticare per la Yamaha a Losail. Nella prima gara da campione del mondo Quartararo chiude 9°: "Un disastro: io ho dato il massimo, non posso fare di più. È una situazione molto difficile, abbiamo già tanti problemi". Morbidelli è 11°: "Soffriamo su grip e velocità di punta, mentre le altre case hanno lavorato bene. Quando parti dietro la pressione della gomma si alza e la prestazione cala, speravamo di partire meglio per accusare meno questo problema"

