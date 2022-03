La GP Commission della MotoGP (formata da Fim, Dorna, Irta e la MSMA) si è riunita in Qatar. C'era grande attesa sulle decisioni riguardo l'abbassatore anteriore Ducati, ma per adesso non è stato preso alcun provvedimento, è tutto rimandato alle successive riunioni. Tra le novità tecniche in Moto2 e Moto3 le gomme non usate potranno essere utilizzate per allenarsi in pista, quindi la Dunlop porterà solo gomme nuove nei Gran Premi

La GP Commission della MotoGP si è riunita venerdì 4 marzo in Qatar per deliberare alcune novità regolamentari, che sono state pubblicate in un comunicato ufficiale diffuso mercoledì 9 marzo. Non si è trattato il tema degli abbassatori, che sarà all'ordine del giorno nelle prossime riunioni. Dal punto di vista sportivo è previsto, con effetto immediato, che la bandiera a strisce rosse e gialle venga sventolata in caso di presenza in pista di olio, ghiaia o altri detriti, mentre per la pioggia sarà usata solo la bandiera bianca con croce rossa. Dal punto di vista del regolamento tecnico, in Moto2 e Moto3 è previsto, con effetto immediato, che le gomme non utilizzate alle gare non debbano essere riconsegnate alla Dunlop. Questo significa che le gomme non usate potranno essere usate per allenarsi in pista e che la Dunlop porterà solo gomme nuove, che non hanno subito cicli di riscaldamento precedentemente. Questa novità, ovviamente, migliorerà la qualità delle gomme utilizzate nei Gran Premi.