Luigi Dall’Igna, direttore generale di Ducati Corse, commenta a Losail la notizia della possibile abolizione dell’abbassatore anteriore a partire dal Mondiale 2023: "È antisportivo cambiare i regolamenti quando qualcuno ha sviluppato delle novità che possono dare dei risultati importanti. Qualora dovesse essere vietato in futuro, noi saremmo penalizzati doppiamente, dato che investendo su quel dispositivo non abbiamo investito su altre cose, come hanno fatto gli altri team"

COME FUNZIONA L'ABBASSATORE ANTERIORE