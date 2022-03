Abbassatore anteriore Ducati, abolizione in vista

L'abbassatore anteriore Ducati, che ha suscitato tante polemiche nei test ufficiali, sarà regolarmente presente sulle moto per il Mondiale 2022. Tuttavia a partire dalla stagione 2023 o in alternativa dal 2024 non lo vedremo più. Cinque costruttori infatti si sono dimostrati contrari a questa novità tecnica, considerata troppo costosa secondo KTM, Yamaha, Honda, Suzuki e Aprilia . La GP Commission deciderà nelle prossime settimane quando bandire precisamente il dispositivo

Prima del GP Qatar si è svolta una riunione tra i sei costruttori della MotoGP nella MSMA (Motorcycle Sport Manufacturers Association). Tra i vari temi trattati, il più importante è stato l'abbassatore anteriore che la Ducati ha introdotto a partire da questa stagione (già provato in pista nei test ufficiali). Si tratta di un dispositivo che permette di abbassare la moto nell’asse anteriore per ottenere un assetto più performante in termini di velocità di punta. Questa specifica non infrange in alcun modo il regolamento, ma secondo cinque costruttori (KTM, Yamaha, Honda, Suzuki, Aprilia) sarebbe un elemento troppo costoso da introdurre, che imporrebbe ai team di portare una persona in più per gestire questo sistema. Inoltre questo dispositivo, secondo loro, non avrebbe una ricaduta in ambito commerciale sulle moto di serie.