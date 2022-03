Il team Aruba.it ha presentato le nuove livree delle Ducati Panigale V4R, rinnovate nel disegno rispetto a quelle viste in azione negli ultimi tre anni. In Superbike le moto saranno affidate ad Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. In Supersport debutto di Nicolò Bulega in sella Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP. Tutti i 12 Round del Mondiale saranno disponibili su Sky, si inizia il prossimo 10 aprile in Spagna