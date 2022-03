In sella alla Ducati Panigale V4R del team Aruba, Alvaro Bautista ha aperto le due giornate di test siglando il miglior tempo (1'33"983). Alle sue spalle un convincente Gerloff, terzo Rinaldi. Oncu svetta tra le Supersport LO SPECIALE SUPERBIKE Condividi

Manca meno di un mese all'inizio del Mondiale Superbike 2022 e i test prestagionali entrano nel vivo. Parte del plotone delle derivate di serie è impegnato a Misano per due giorni di prove in cui l'attenzione è senza dubbio concentrata sul team Aruba.it Racing-Ducati, fresco di presentazione dei nuovi colori.

Lotta per il titolo, Bautista c'è I dettagli SBK, svelata la Ducati Panigale V4R del team Aruba Alvaro Bautista ha confermato il suo status di contendente al titolo chiudendo la prima giornata in testa col tempo di 1'33"983, siglato nel pomeriggio con gomma SCX. Nonostante una scivolata alla curva 6 in mattinata, lo spagnolo conferma le buone sensazioni di Portimao e promuove il nuovo forcellone già provato in Portogallo. Alle spalle del ducatista ecco Garrett Gerloff, veloce fin dalla mattinata. Yamaha R1 del team GRT ancora completamente blu in attesa della presentazione della nuova livrea: è notizia di oggi l'accordo con lo sponsor Outdo, che dovrebbe portare un sensibile rinnovamento nei colori. La terza posizione è appannaggio di Michael Ruben Rinaldi in 1'34"461.

Oettl, ancora passi avanti Netto il salto che separa i primi tre dal resto del gruppo, con Loris Baz e la BMW del team Bonovo in quarta piazza a un secondo dalla vetta. Continua in maniera positiva l’adattamento di Philipp Oettl alla Superbike, come testimonia il suo quinto tempo a pochi centesimi da Baz. Segue in sesta posizione Lucas Mahias, mentre Axel Bassani è settimo davanti a Eugene Laverty e Kohta Nozane. Scott Redding non va oltre la decima posizione nel suo esordio con i colori ufficiali BMW. In questi giorni il team anglotedesco scoprirà per la prima volta la nuova Pirelli SCQ, seppur a ranghi ridotti a causa dell'infortunio alla gamba destra rimediato da Michael Van Der Mark, caduto nella giornata di domenica con la mountain bike. La classifica Superbike è chiusa da Christophe Ponsson e Luca Bernardi, al secondo test con la Panigale V4R del Barni Spark Racing Team.