Mandalika è un circuito scorrevole, con ampi curvoni, dove la velocità di punta può pesare meno. Questo rappresenta un'occasione per la Yamaha, desiderosa di rifarsi dopo i risultati deludenti a Losail. Pol Espargaró è la possibile sorpresa, nei test pre stagionali era stato il migliore sul circuito indonesiano. Anche le Aprilia vanno tenute d’occhio. Le Ducati invece dovranno sudare un po’ di più rispetto al Qatar. Attenzione agli orari delle gare: domenica Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8 Condividi

Le incognite sono molte sui circuiti nuovi. Mandalika non farà eccezione, anche se i protagonisti della MotoGP hanno fatto conoscenza con il tracciato indonesiano un mese fa, nei test pre campionato. Tre giorni di prove dicono tutto e nulla, perché il materiale da provare è tanto, la ruggine da togliere dopo mesi di inattività è parecchia, non tutti spingono al massimo, gomme e condizioni dell’asfalto possono cambiare nel weekend di gara (a febbraio la pista era piuttosto sporca per via dei lavori, adesso è stata riasfaltata dalla curva 15 alla 6). Ma alcune indicazioni tornano utili, ad ogni modo.

La velocità di punta pesa meno Quello indonesiano è un circuito scorrevole, con ampi curvoni, dove la velocità di punta può pesare meno per, esempio, rispetto al Qatar. E infatti Quartararo aveva spuntato il secondo miglior tempo combinato di tutti i test, al terzo giorno. Anche Morbidelli (quinto tempo per lui) era andato meglio di quanto visto a Doha in gara, dove i problemi di grip al posteriore e pressione eccessiva della gomma anteriore hanno condizionato il risultato finale di entrambi. Potrebbe essere un’occasione buona per i due ufficiali Yamaha, come per Dovizioso i cui risultati nei test (diciannovesimo in quel caso) vanno giudicati con cautela, perché per prassi il forlivese non insegue mai il tempo a tutti costi.

Domenica 20 marzo è in programma la prima storica gara di MotoGP sul circuito indonesiano, che fin qui ha ospitato soltanto i test prestagionali e la gara conclusiva del Mondiale Superbike 2021 (attenzione agli orari: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). È un tracciato tortuoso, è stato da poco riasfaltato, ha un breve rettilineo, una curva via l'altra: conosciamolo meglio attraverso l'analisi tecnica in pista a cura di Max Temporali VIDEO. MANDALIKA, ANALISI ON BOARD Dopo la splendida tripletta italiana a Losail nel primo appuntamento del 2022, il Motomondiale è pronto al debutto sulla pista di Mandalika (gli orari delle gare in programma domenica 20 marzo: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP). Prepariamoci al meglio con questa guida pratica al circuito indonesiano, analizzato nei dettagli da Max Temporali Partiamo con la mappa del tracciato di Mandalika Mandalika è una pista nuovissima, inaugurata a novembre 2021 dalla Superbike, nella gara conclusiva del Mondiale