Pol Espargaró: "Sono in MotoGP da nove anni, bisogna credere molto in sé stessi per andare avanti. Probabilmente il team vede qualcosa in me, adesso ho un pacchetto che mi permette di lottare per la vittoria. Adesso mi sento pronto per ottenere qualcosa in più, non sono mai stato così veloce, è una bella sensazione. Puntavo a questi risultati quando ho iniziato a correre in MotoGP"