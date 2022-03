Dopo 25 anni di assenza il motomondiale riscopre l'Indonesia: questo weekend si corre a Mandalika, dove piloti della MotoGP hanno già girato in occasione dei test di febbraio. Si riparte dalla tripletta italiana del Qatar: Migno vincitore in Moto3, Vietti in Moto2, Bastianini in MotoGP. Attenzione agli orari delle gare: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP. F1 al via in Bahrain: GP alle 16 live su Sky

