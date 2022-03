Bautista si conferma il più veloce nell'ultimo giorno di test a Misano. Gerloff molto vicino, sorprendono Mahias e Oettl. Öncü primo in Supersport. Questo weekend in pista la MotoGP, il GP d'Indonesia è live su Sky

Nel secondo e ultimo giorno di test Superbike a Misano è ancora Alvaro Bautista a svettare, confermando lo stato di forma visto ieri. Lo spagnolo del team Aruba.it Racing-Ducati è rimasto ai box nel corso della mattinata salvando una mezza giornata da spendere più avanti nella stagione, mentre nel pomeriggio ha completato il programma di lavoro e nell’ultima parte del turno ha siglato tempo di 1'33"574. Il passo gara continua ad essere il piatto forte della casa e l'impressione è che nel box rosso ci siano tutte le carte in regola per l’assalto al titolo.



Gerloff a un decimo, poi Mahias e Oettl

Garrett Gerloff è stato molto attivo fin dalla mattina e ha nuovamente destato un’ottima impressione, chiudendo a un decimo dal leader. Nei due giorni il texano del team GRT ha provato diverse novità, concentrandosi sul setup solo nelle ultime ore di oggi. Se la sua presenza in vetta non stupisce, ben più rumorosi sono il terzo tempo di Lucas Mahias con la Kawasaki Puccetti e il quarto di Philipp Oettl con la Ducati GoEleven. Poco dietro si è piazzato Michael Ruben Rinaldi, impegnato a provare il nuovo forcellone e non alla ricerca del tempo.