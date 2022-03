Il romagnolo ha ottenuto l'11° tempo nel venerdì di libere. "Sette decimi di differenza dal vertice sono un abisso - ha spiegato il pilota del Team WithU Yamaha RNF - ma sabato proveremo a migliorare. Sono stato in scia a Morbidelli e grazie a lui ho capito come dovrebbe essere guidata la M1". Il GP Indonesia è live su Sky, attenzione agli orari di domenica: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8. F1 al via in Bahrain, live su Sky: GP domenica alle 16

