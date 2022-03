Solo "turbo" Dixon poteva mettere tutti in fila nella giornata d’esordio della Moto2 in Indonesia. Una sorpresa perché l’inglese non è tra i piloti più attesi, al contrario di Celestino Vietti che col secondo tempo ha invece confermato quanto di buono visto in Qatar. Il piemontese sembra trasformato in questo primo scorcio di campionato. Ha stupito a Doha e se dovesse confermarsi a Mandalika, sarebbe una sorta di rivelazione, non per il talento che tutti gli hanno sempre riconosciuto, ma per quanto visto in Moto3 fino all'anno scorso. Lui come Arbolino (ottavo tempo, un buon inizio di weekend), quinto nella gara d’esordio e convincente sulla nuova pista indonesiana, sconosciuta a tutti. Il milanese ha capito in fretta le traiettorie di Mandalika, fin dal mattino, chiuso col terzo tempo alle spalle di Joe Roberts e Sam Lowes. A proposito di quest’ultimo, l'inglese ha trovato subito il ritmo giusto e forse anche la messa a punto adatta per il nuovo tracciato, ma la facilità di commettere errori resta il suo limite. In FP2 Sam è caduto, chiudendo comunque terzo.