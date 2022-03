Grande novità nel mondo del motorsport italiano. Nasce il Withu 511 Racing Team, dove al centro c'è proprio la lettera W: "W for Women, W for Win, W for Withu", recita il comunicato della squadra. Il team infatti è composto solo da donne "che oltre a voler vincere, hanno l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del motociclismo al femminile, con una nuova visione di gender equality riferita al mondo del motorsport e delle competizioni. Un team composto da professionisti, una struttura ideata e realizzata per essere competitiva da subito, ma con un occhio al futuro e ai suoi ambiziosi programmi", spiega la nuova squadra in una nota ufficiale.