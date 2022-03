Dopo i problemi nella gara del Qatar, Morbidelli si riscatta subito nel venerdì di Mandalika: è 2° nelle Libere alle spalle di Quartararo: "Mi auguro sia più veritiera questa Yamaha rispetto a quella vista a Losail, ma ci vorrà tempo per capirlo. È bello tornare a lottare per il podio, sentire l’ansia e l’adrenalina per l’attesa della gara. Fabio guida questa moto e in questo team da più tempo, il riferimento è lui". Domenica la gara della MotoGP in diretta alle 8 su Sky

Alla vigilia del GP Indonesia Morbidelli aveva fatto un’importante precisazione, dopo un’intervista in cui erroneamente erano emersi dubbi riguardo la condizione del ginocchio sinistro operato lo scorso giugno: "Forse mi sono spiegato male: il feeling del mio ginocchio è ottimo ed è al 100%, per guidare la MotoGP non ho nessun tipo di problema". Franco è passato subito dalle parole ai fatti, confermando quanto aveva detto: nel venerdì di Mandalika il pilota italo-brasiliano ha conquistato il secondo tempo , ad appena 30 millesimi dal compagno di box Quartararo, formando una doppietta tutta Yamaha. " Mi auguro sia più veritiera questa Yamaha rispetto a quella vista in Qatar, ma ci vorrà tempo per capirlo – spiega Morbidelli –. Siamo andati forte sia nelle Libere 1 sia nelle Libere 2, con gomme usate e con gomme nuove: dobbiamo capire solo come migliorare ancora".

"Il riferimento in Yamaha è Quartararo"

verso la gara

Yamaha vuole il riscatto, possibile sorpresa Honda

A questo punto bisogna capire se la Yamaha ha trovato una base solida per impostare qualifiche e gara in Indonesia. "Non saprei, è soltanto venerdì – risponde Morbidelli –. Non mi sono fatto scoraggiare dalla brutta performance del Qatar, allo stesso modo non mi illudo per questa buona prestazione qui a Mandalika. Siamo contenti perché io e Fabio siamo entrambi davanti: noi e la Yamaha stiamo lavorando bene. È bello tornare a lottare per il podio, sentire l’ansia e l’adrenalina per l’attesa della gara, ma bisogna restare concentrati e lavorare bene. Quartararo guida questa moto e in questo team da più tempo, noi stiamo facendo un buon lavoro guardando quello che fa lui: il riferimento è Fabio".