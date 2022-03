Quartararo chiude il venerdì di Mandalika in testa, doppietta tutta Yamaha con il secondo posto di Morbidelli: "Il mio passo non è veritiero - spiega il francese -. Il giro migliore l’ho fatto dietro a Franco, grazie a lui ho capito come i piloti Yamaha devono guidare questa moto, come andare forte e sfruttare i lati positivi della M1. Io arrivo da uno stile opposto e l’idea che ho in testa è difficile da modificare". Domenica la gara della MotoGP in diretta alle 8 su Sky

La reazione del campione è arrivata. Quartararo e la Yamaha avevano ricevuto tante critiche dopo il deludente risultato nel GP Qatar: nella gara d’esordio del Mondiale il francese aveva chiuso 9°, il suo compagno di box Morbidelli addirittura 11°. Tutti si aspettavano una risposta concreta nel GP seguente in Indonesia e (anche se siamo soltanto al venerdì) questa risposta è arrivata. A Mandalika la Yamaha si riscatta con un’importante doppietta nelle prove libere : 1° Quartararo con 1:31.608, secondo posto per Morbidelli, staccato di appena 30 millesimi dal compagno di box francese. " La situazione è completamente diversa rispetto al Qatar , questa pista ha un po' di grip in più rispetto a Losail, questo ci aiuta - ha spiegato Quartararo nell’intervista realizzata da Sandro Donato Grosso -. Sono molto contento, perché non sapevamo come sarebbe andata con l'asfalto nuovo. Abbiamo fatto un bello step nelle Libere 2, ma dobbiamo lavorare un altro po' sul passo. Soddisfatto per la moto? Non mi aspettavo niente di meglio o peggio dalla Yamaha , abbiamo continuato il lavoro fatto durante i test qui a Mandalika lo scorso febbraio".

"Difficile modificare lo stile di guida che ho in testa"

Eppure le Libere 2 a Mandalika sembravano essere iniziate nel peggiore dei modi per Quartararo. Pochi minuti dopo l’inizio della sessione, la Yamaha del francese si spegne da sola tra la curva 3 e la curva 4: la centralina rileva un problema e per sicurezza spegne la moto. El Diablo torna sconsolato al box, ma rientra in pista deciso a riscattarsi e firma il miglior tempo del venerdì in Indonesia. "Sono partito con la gomma morbida usata nelle Libere 1, ma il rendimento era disastroso – spiega il campione del mondo francese –. Morbidelli ha cambiato strategia e con la media è andato molto meglio, perché conosce meglio la gomma. Il mio passo non è veritiero, il giro migliore l’ho fatto dietro a Franco, stando dietro a lui ho capito come i piloti Yamaha devono guidare questa moto, per andare forte e per sfruttare i lati positivi della M1. Il mio modo di guidare è molto diverso, quindi è positivo come feedback andare in quella direzione. Tuttavia non posso fare troppi paragoni perché abbiamo usato gomme diverse. Morbidelli non tira su più di tanto la moto in accelerazione e la sfrutta bene a centro curva. Non bisogna cercare di forzare in uscita di curva, ma io arrivo da uno stile opposto e l’idea che ho in testa è difficile da modificare. Devo ancora lavorare sul modo di guidare, mentre gli altri possono lavorare sui dettagli”