Il pilota del Gresini Racing, trionfatore al debutto in Qatar, scatterà in quinta posizione nel GP d'Indonesia. "Se posso vincere di nuovo? Mi sento forte e competitivo - dichiara il romagnolo - ho qualche lacuna da colmare ma so di essere veloce".

C'era grande attesa a Mandalika per Enea Bastianini dopo la vittoria in Qatar: e il pilota del Gresini Racing ha risposto con un 5° posto in griglia nel GP d'Indonesia. "Sto bene - spiega - sono arrivato alla qualifica non al 100%: ieri sono caduto alla fine, in FP3 sono rimasto al box, in FP4 non avevo grip ma poi è migliorato dopo un po' di giri e l'ho ritrovato per le qualifiche. Ho preso due volte la bandiera gialla, pensavo che la prima fila fosse alla mia portata, ma la quinta posizione è importante. Servià una grande partenza e salvaguardare la gomma: non è facile ma le Ducati non sono messe male".