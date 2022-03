Pista bagnata a Mandalika, Marquez e Bagnaia in Q1

Marquez è il più veloce nelle Libere 3 davanti a Bagnaia, ma l'asfalto viscido dovuto alla pioggia caduta in mattinata ha impedito ai piloti di migliorare i tempi del venerdì. La classifica combinata non varia rispetto alle Libere 2: in testa restano Quartararo e Morbidelli, Marc e Pecco invece dovranno passare dal Q1 (proprio come Mir, Vinales, Pol Espargaró e Dovizioso). Domani la gara alle 8 LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

È possibile essere scontento anche dopo essere arrivato primo. Per avere una testimonianza, provate a chiedere a Marc Marquez. Lo spagnolo è stato il più veloce nelle Libere 3 del GP Indonesia , ma non è riuscito a migliorare il proprio tempo del venerdì. Questo significa che il campione della Honda dovrà passare dal Q1. La causa è molto semplice e riguarda tutti i piloti: la pioggia caduta in mattinata a Mandalika ha reso la pista viscida, una condizione che ha reso praticamente impossibile migliorare i tempi del venerdì per qualunque pilota. Basti pensare che il tempo di Marc Marquez nelle Libere 3 ( 1:34.067 ) è più alto del peggior crono delle Libere 2 (che appartiene a Luca Marini, 1:33.223 ). Questo significa che la classifica combinata non è cambiata rispetto al venerdì , dato che nessuno è riuscito a migliorare il proprio tempo.

C’è però una considerazione che possiamo fare, nonostante l’asfalto bagnato porti a valutare questi risultati con molta calma. Alle spalle di Marquez e Bagnaia (rispettivamente 1° e 2° nelle Libere 3), troviamo i due piloti del team Mooney VR46. Una bella soddisfazione per la squadra che porta il nome di Valentino Rossi: il rookie Marco Bezzecchi (3°) si toglie la soddisfazione di aver chiuso una sessione addosso a due super campioni come Marc e Pecco, Luca Marini (4°) riscatta in parte l’ultimo posto raccolto dopo le Libere 2. Entrambi hanno dimostrato di saper andare forte su pista viscida. I piloti della MotoGP torneranno in pista alle 7:25 per la quarta e ultima sessione di prove, a seguire le qualifiche del GP Indonesia in programma alle 8. Attenzione agli orari delle gare di domenica 20 marzo: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6:20, MotoGP alle 8, tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Questo weekend c’è anche la Formula 1 al via in Bahrain: GP alle 16 live su Sky Sport F1.