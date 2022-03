12° al termine delle qualifiche (compromesse con una caduta), Morbidelli scivola al 15° posto in griglia. Mea culpa del pilota: "Ho saltato la fila nella prova di partenza, è colpa mia". Guadagnano una posizione Marini, Bezzecchi e Marc Marquez (caduto due volte nel Q1), rispettivamente 12°, 13° e 14° al via. La gara domani alle 8 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

Prima la caduta e il 12° posto nelle qualifiche, poi la penalità e la conseguente retrocessione di tre posizioni in grilia: sabato decisamente amaro per Morbidelli, a Mandalika. "Ho saltato la fila nella prova di partenza a fine turno, è colpa mia, la penalità è giusta", ammette il pilota della Yamaha, che aveva iniziato bene la settimana con il secondo posto nella combinata del venerdì. Sulla scivolata: "Ho perso l'anteriore sulla curva 5, che era ancora umida, ho sbagliato, sono passato come sull'asciutto. Dopo sono rientrato in pista, avrei potuto ancora fare un buon tempo, ma non è decisamente stato il mio pomeriggio", aggiunge Morbidelli. Quale obiettivo, a questo punto? "Partiamo dietro, questo è un handicap per la nostra velocità, ma andiamo forte. Dobbiamo puntare a raccogliere punti".