Dennis Foggia felice ma stravolto dopo il successo in Moto3 a Mandalika, che lo porta anche in testa al Mondiale: "E' stata dura, nell'ultimo giro era impossibile respirare. Forse una delle gare più difficile della carriera. Bello essere tra i favoriti per la vittoria del Mondiale"

