Dennis Foggia vince il GP di Indonesia e si porta in testa al Mondiale di Moto3. Il pilota italiano domina la gara, che vede sul podio anche i due spagnoli Guevara e Tatay. Migno, dopo una gara quasi perfetta, cade nell'ultimo giro colpito da Sasaki. In top-10 anche Elia Bartolini, 10°

Non era cominciato benissimo il week end di Dennis Foggia, caduto in qualifica e costretto a partire della seconda fila. Ma in gara la musica è cambiata subito. Il romano ha preso la testa con Garcia scattato bene dalla terza fila (tagliando pericolosamente il gruppo) e Migno. Lo spagnolo ha provato mettersi davanti, con i due italiani alle calcagna. Foggia ha messo il turbo a metà gara portandosi davanti e allungando progressivamente fino ad accumulare un vantaggio di 4 secondi abbondanti (poi cresciuti). Aveva una marcia e l’ha dimostrato, guida pulita, traiettorie perfette, nessuno ha saputo tenere il suo ritmo. Il pilota del team Leopard ha cancellato la brutta apertura in Qatar e adesso comanda la classifica del Motomondiale. “Non ho parole sembrava impossibile - ha detto Foggia -, faceva molto caldo, non riuscivo a respirare negli ultimi cinque giri, ma sapevo di

aver un buon passo”.