Marc Marquez protagonista di una bruttissima caduta durante il warm up della MotoGP. Il pilota della Honda è stato sbalzato in aria dalla moto dopo un spettacolare high side, rialzandosi sulle sue gambe ma in stato confusionale: trasportato all'ospedale di Mataram per accertamenti, gli è stato diagnosticato un trauma cranico e varie contusioni. Gara in forse, sta provando ad avere il fit dai medici. Il GP di Indonesia alle 8 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno