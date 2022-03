L'otto volte campione del mondo spagnolo fermato per la terza volta in carriera dalla diplopia, lo sdoppiamento della vista causato dai tanti trauma cranici subiti. L'ultimo, un terribile highside nel warm up del GP d'Indonesia che lo ha costretto a saltare la gara. E ora? Facciamo il punto sui guai fisici di Marc e sui prossimi appuntamenti: il 3 aprile c'è il GP d'Argentina, lunedì la visita decisiva MARQUEZ, NUOVO CASO DI DIPLOPIA Condividi

Un'odissea senza fine: Marc Marquez ripiomba per la terza volta in carriera nell'incubo della diplopia, quello sdoppiamento della vista causato dai tanti trauma cranici subiti. L'ultimo è stato particolarmente violento, un volo spaventoso durante il warm up in Indonesia che ha indotto i medici a fermare Marquez per la gara.

Al via terapia conservativa, nessun intervento chirurgico Honda Cos'è la diplopia: tutti i dettagli sullo stop di Marquez Sembrava solo una brutta botta, ma nel viaggio di ritorno il pilota spagnolo ha cominciato a soffrire della diplopia per la reiterata paralisi del quarto nervo ottico destro, come accertato dal dottor Sanchez Dalamau a Barcellona. Unica nota positiva è che l'infortunio sembra meno grave di quello patito lo scorso novembre, tanto che si è deciso di non intervenire chirurgicamente e di attuare una terapia conservativa.