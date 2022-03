Su Instagram le prime parole di Marc Marquez dopo lo spaventoso highside con cui si è reso protagonista nel warm up del GP d'Indonesia: "Sto bene, ho deciso di non gareggiare per precauzione, era giusto non correre alcun rischio". L'otto volte campione del mondo spagnolo è volato a Barcellona per svolgere ulteriori controlli. Poi la gara in Argentina: GP il 3 aprile alle 20 live su Sky

MARQUEZ, LA CADUTA: FOTO - VIDEO