A Mandalika Oliveira festeggia la sua quarta vittoria in top-class, spuntandola in una gara "strana, difficile, una vera altalena di emozioni, è stato come andare sull'ottovolante". Partito dalla settima casella in griglia, il pilota portoghese della KTM la spunta davanti a Quartararo e Zarco: "All'inizio ho cerato di seguire Miller, poi dopo averlo superato ho spinto per 5 giri cercando di allungare sui piloti che avevo dietro. Era difficile, come lo è d'altronde ogni gara sul bagnato, bastava poco per finire a terra, ma ho cercato di gestire fino alla fine, anche quando avevo dietro Quartararo. Se la gara fosse durata altri 7 giri non so come sarebbe finita...". A proposito di rischi: "Non eravamo sicuri di correre oggi, pensavo di dover spostare il check out dell'hotel...", aggiunge sorridendo Oliveira. Sui passi avanti della KTM: "Non è una moto molto dievrsa da quella dell'anno scorso. Abbiamo lavorato su elettronica e sospensioni, piccoli dettagli che permettono a me e Binder (2° in Qatar, ndr) di essere più competitivi". Infine, la speciale dedica: "Avevo promesso a mia figlia che sarei tornato a casa dall'Indonesia con una vittoria, questo successo è tutto per lei".