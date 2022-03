Premesse disattese: le sorprese continuano

I rapporti di forza non hanno rispettato i pronostici, in MotoGP: non lo hanno fatto né in Qatar né in Indonesia, dove la KTM (seconda a Losail con Binder) ha vinto con Oliveira. La Ducati ufficiale che arranca, La Honda che fatica, Quartararo che va forte sul bagnato (è 2° a Mandalika davanti a Zarco): facciamo il punto GP INDONESIA, HIGHLIGHTS Condividi

Delusioni e sorprese, le prime due gare della MotoGP finora non hanno rispecchiato le premesse. Ci si aspettava una Ducati ufficiale subito all'assalto della classifica, ma i due piloti del team interno per ora arrancano distanti dalla vetta (Miller undicesimo e Bagnaia ventesimo). Era quasi scontata una Honda protagonista dopo i promettenti test invernali, ma nessuno dei due piloti ufficiali è stato in grado di concretizzare il cambio di direzione tecnica sui cui hanno puntato in Giappone. Quartararo che stupisce sul bagnato di Mandalika è un'altra sorpresa che fa il paio con la vittoria ancor più sorprendente (ma fino a che punto poi?) di Bastianini in Qatar. E si potrebbe continuare, ma è evidente in un quadro generale che i rapporti di forza finora non hanno rispettato i pronostici.

Ducati, Pecco 15°. Miller, podio sfumato Ducati Bagnaia: "Deluso, il nostro potenziale è un altro" Più in dettaglio: Bagnaia partiva favorito, ma sta pagando i problemi di gioventù di una Ducati rinnovata in gran parte, oltre a qualche errore suo (vedi qualifica in Indonesia). Lo specialista del bagnato Miller, che sorrideva sornione alla vista delle prime gocce d'acqua a Mandalika, è invece rimasto giù dal podio scoprendo un improvviso lato debole (suo o della moto, è ancora da capire).

Honda lontane: Pol 12°, Marc out nel warm up FOTO E VIDEO Marquez, terribile highside nel warm up Venendo alla Honda, Pol Espargaró, dopo aver brillato solo in parte nella gara d'esordio in Qatar, è sparito in Indonesia. Peggio di lui Marquez, che sembra litigare con una Honda che non asseconda più come prima la sua guida funambolica (e le conseguenze si sono viste in Indonesia).

La Yamaha risale. Anche se... Yamaha Quartararo: "Grande podio. In Argentina sarà dura" La Yamaha, che pareva destinata a correre sopra i suoi storci handicap (mancanza di grip e di velocità) almeno in Indonesia ha rilanciato le sue quotazioni dopo il pessimo esordio in Qatar. Ma nessuno dei suoi due piloti sembra aver trovato una via d'uscita convincente, né il campione in carica che ha già messo le mani avanti per la prossima gara (“In Argentina dovrò soffrire), né Morbidelli accompagnato dalle favorevoli attese della vigilia dopo il passaggio alla M1 ufficiale ("Soffro molto se non è tutto a posto", ha confessato dopo la seconda gara).