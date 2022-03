Il campione del mondo uscente si gode il secondo posto in Indonesia: "Ottimo risultato viste le condizioni, non ero mai saluto sul podio dopo una gara sul bagnato. Passi avanti col grip". Il 3 aprile si corre in Argentina (gara alle 20 live su Sky): "Per noi sarà un GP complicato, il più duro dell'anno"

Nono in Qatar, Fabio Quartararo torna da Mandalika con un secondo posto che gli permette di salire in terza posizione nel Mondiale, a tre punti dal leader Bastianini: un podio "grandioso, il primo che conquisto in una gara completamente bagnata, sono molto felice", sottolinea lo stesso pilota francese. "Non era facile, perché ero pronto per una gara sull'asciutto, sapevo di avere il ritmo per vincere, invece poi è arrivata la pioggia, che è sempre un'incognita...Quando ero quinto ho deciso di spingere di più, ho capito che avevo le mie chance da giocarmi, ho lottato con Zarco e sono riuscito a risalire fino alle spalle di Oliveira", spiega Quartararo.