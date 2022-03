Senza Marc Marquez, il pilota che ha vinto la metà delle gare corse a Termas de Rio Hondo, c'è spazio per scrivere un nuovo nome nell'albo d'oro del GP d'Argentina. Due vittorie per Yamaha: il campione del mondo uscente Fabio Quartararo vuole confermarsi dopo il podio di Mandalika. In vetta al Mondiale c'è Bastianini, che non vuole smettere di sorprendere: mercoledì 29 marzo lo speciale "Il Bello e la Bestia". La gara domenica alle 20 live su Sky

Il 2020 ed il 2021 non sono stati solo gli anni della pandemia di COVID-19, ma anche quelli dell'assenza del GP d’Argentina dal calendario MotoGP e dell'infortunio e recupero, relativo, di Marc Marquez (assente questo weekend a causa della diplopia). Tornare quindi indietro all’ultima gara corsa qui, quella del 2019, significa trovare una realtà molto diversa rispetto a quella attuale, post-pandemia, e con Marquez ancora afflitto da importanti problemi di recupero e salute. Nel 2019 Marc qui fu impeccabile: Grande Slam con pole, vittoria, giro veloce e tutti i giri in testa. Andò in fuga da subito, e lo rividero dopo il traguardo. Ma quella non fu l'unica performance di razza per Marquez in Argentina: vinse dalla pole anche nel 2014 e 2016, mentre nel 2015, 2017 e 2018 cadde o fu coinvolto in incidenti, nonostante avesse un passo da vittoria. Togliendo dall’equazione il pilota che ha vinto la metà delle gare corse qui, con due dei precedenti vincitori ritirati (Crutchlow e Rossi) ed il restante in grave crisi prestazionale (Vinales), c’è spazio per scrivere un nuovo nome nell'albo d'oro del GP d'Argentina.