Bastianini si racconta: appuntamento alle 20.15 su Sky Sport MotoGP

È la settimana del GP d'Argentina: ci pensa il leader del Mondiale, Enea Bastianini, a scaldare i motori. Appuntamento alle 20.15 su Sky Sport MotoGP (canale 208) con lo speciale "Il Bello e la Bestia", l'intervista di Sandro Donato Grosso al pilota del Team Gresini Racing: dalla vittoria in Qatar alle aspettative per la stagione in corso, passando per il sogno di provare una Ferrari di F1. Domenica la terza gara del Mondiale: MotoGP alle 20 su Sky

GP ARGENTINA, GUIDA TV - MARQUEZ SALTA GP ARGENTINA