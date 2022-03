Sembra un numero da giocoliere e invece è un esercizio importante verso il ritorno in pista dopo il nuovo caso di diplopia. Il pilota spagnolo mostra un momento dell'allenamento su Instagram e posta: "Esercizi di coordinamento, continuiamo a riprenderci...". Intanto la MotoGP è in Argentina: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

