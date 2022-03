La gara in Argentina negli ultimi anni ha messo in mostra la forza della Honda e della Yamaha. Ma ora qualcosa è cambiato, e non solo a causa dell'assenza di Marc Marquez che sta recuperando dalla diplopia. La generazione di piloti e le moto sono cambiate rispetto a due anni fa, quando qui si è corso per l'ultima volta. Ecco perché la Ducati può sperare in un buon weekend. E sarà tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

GUIDA TV - IL CIRCUITO