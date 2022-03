La MotoGP cambia il programma del fine settimana: le casse che trasportavano moto e il materiale di diversi team (in ritardo per il guasto a un cargo che si è dovuto fermare a Mombasa) non arriveranno questa sera ma domani matttina. Il programma sarà dunque condensato nella giornata di sabato con tre sessioni di libere per le tre categorie, oltre alle qualifiche. Vediamo tutti i dettagli. Il GP d'Argentina è live su Sky, le gare domenica: Moto3 alle 17, Moto2 alle 18.20, MotoGP alle 20

*Per la MotoGP vale la classifica combinata per l'accesso diretto in Q2, quindi la FP3 rimane la sessione per provare il passo gara, in pratica sostituisce la FP4