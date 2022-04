Il circuito

Siamo a Termas de Rio Hondo, circuito in cui il Motomondiale manca da due anni: nel 2020 e nel 2021 è saltato a causa dell'emergenza Covid. Ciò significa che i piloti di MotoGP si troveranno di fronte un asfalto molto sporco e per niente gommato. Per la prima volta in azione a Termas de Rio Hondo si vedranno le pinze monoblocco a 4 pistoni Brembo per la MotoGP. I DETTAGLI