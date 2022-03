Mentre la MotoGP è in Argentina per la terza gara del Motomondiale tra ritardi e conseguente cambio di programma, Rossi si prepara al debutto nel GT World Challenge Europe: questo weekend a Imola scenderà in pista con l'Audi R8 LMS GT3 del team WRT. Una cosa è certa: il divertimento (per lui e per voi, che potrete seguirlo live su Sky) è assicurato. Lo dice chi lo conosce bene: guardate questo video per scoprire di chi si tratti

