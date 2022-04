Moto e materiali in ritardo: cargo in volo? LIVE

Il CEO di Dorna in conferenza stampa ha spiegato: "Mercoledì 30 marzo uno dei cinque aerei cargo partiti dall'Indonesia ha avuto un problema all'altezza di Mombasa, in Kenya. Abbiamo quindi cambiato programma e fatto ripartire il primo dei cinque aerei arrivati nel frattempo a Tucuman, in Argentina, per recuperare il materiale mancante. Ma anche questo cargo ha avuto un problema tecnico, individuato a Nairobi, in Kenya. Un aereo da Londra è quindi partito per portare i pezzi di ricambio e riparare l'aereo fermo a Nairobi, per permettergli di decollare e arrivare in Argentina".