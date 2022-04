Con il cambio di programma c'è poco tempo per sistemare le moto, chi azzecca subito la messa a punto in Argentina ha un bel vantaggio. Stra favorito stando ai numeri Marquez, ma Marc è stato fermato dalla diplopia, questo weekend non corre: da chi cerca conferme a chi la svolta, facciamo il punto sui possibili protagonisti. Tutte le libere sabato insieme alle qualifiche, domenica le gare con la MotoGP in prima serata: gara alle 20 live su Sky ARGENTINA, COME CAMBIA IL PROGRAMMA Condividi

Sarà una corsa contro il tempo, per piloti e meccanici. I due turni di prove ravvicinati di sabato lasceranno poco tempo per sistemare le moto. Chi azzecca subito la messa a punto avrà un bel vantaggio. Sulla carta il favorito era Marc Marquez (tre vittorie tra il 2014 e il 2019) ma lo spagnolo è rimasto a casa a curarsi la diplopia all'occhio destro. Non sono molti tra i protagonisti della MotoGP a potersi vantare di un successo su questo tracciato. Solo Vinales ha vinto in top class, nel 2017, ma all'epoca correva con una Yamaha e l'attuale difficoltà a trovare il feeling giusto con l'Aprilia è un ostacolo da superare al più presto.

Bastianini: "Ducati 2021 può essere molto veloce" Team Gresini Bastianini: "Termas mi piace, obiettivo top 5" "Partiremo tutti alla pari" ha detto giovedì Enea Bastianini, come al solito di buon umore nonostante non abbia mai corso a Termas de Rio Hondo con una MotoGP (in Argentina si è corso l’ultima volta nel 2019 e lui all'epoca sgomitava in Moto 2). La pista però gli piace: "Mi piace molto, l'obiettivo è arrivare nei primi cinque" ha spiegato con l'ottimismo che lo caratterizza. "Questa Ducati (la 2021, ndr) può essere molto veloce anche qui", ha aggiunto dribblando ogni previsione sulla lotta per il titolo. “E’ troppo presto per pensarci…".

Zarco: "In Argentina bel ricordo" Tra chi gradisce molto il tracciato di Termas c'è Johann Zarco, protagonista di due vittorie in Moto2, nel 2015 e 2016. "Di questa pista ho un bel ricordo, mi piacciono le sue curve veloci" ha raccontato il francese della Pramac Ducati. "E quando la pista è sporca, come potrebbe rivalersi sabato perché qui non si corre da tre anni, io sono veloce a trovare il limite della moto".

Morbidelli: "Yamaha bene qui in passato" Yamaha Quartararo: "In Argentina nel 2018 ho svoltato" Termas de Rio Hondo potrebbe essere congeniale anche a Franco Morbidelli, che qui ha vinto in Moto2 nel 2017. "La Yamaha ha fatto bene in passato e questo offre alcune sicurezze" ha detto il romano, che però è ancora alla ricerca della messa punto ideale della sua M1. "Da questo punto di vista invidio la maggiore conoscenza di Fabio Quartararo con la nostra moto. Inoltre lui ha un metodo di lavoro molto preciso insieme al team" che chiaramente può aiutare quando bisogna rincorrere il cronometro come saranno costretti a fare tutti sabato mattina.