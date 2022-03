Bastianini: "Per me non cambierà granché". Oliveira: "Avere 3 giorni e non 2 di lavoro penso sia meglio". Quartararo: "Se vai veloce da subito può bastarti un giorno di lavoro...Ma può essere utile, sarà un'esperienza importante fare solo due giorni". Zarco: "Potrebbero bastare, ne abbiamo parlato con il team. Per lavorare e progredire con la moto tre giorni chiaramente sono sempre meglio. Con 2 giorni si risparmierebbero soldi, è chiaro, credo che sia un lato positivo più per lo spettacolo che per lo sport".