Spettacolare 'fumata' della KTM di Brad Binder nel corso delle libere in Argentina: fortunatamente solo un piccolo 'warning', un allarme elettronico, per segnalare - nella fattispecie - la rottura del pistone. E al pilota sudafricano non resta... che tornare a piedi ai box. Domenica il GP di Argentina alle 20 LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno



