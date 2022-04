L'attesa è finita: a Termas de Rio Hondo è il momento di scendere in pista, le sessioni (ridotte a due) di prove libere aprono il terzo GP della stagione, poi le qualifiche decisive per la griglia. Le gare domani: Moto3 alle 17, Moto2 alle 18.20, MotoGP alle 20. Il GP d'Argentina è live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno DEBUTTI LIVE SU SKY: ROSSI AL GT - PEDROSA AL LAMBORGHINI SUPER TROFEO Condividi

Che lo spettacolo abbia inizio: a Termas de Rio Hondo prende il via il terzo GP della stagione. Oggi è sabato, non vi siete sbagliati: a causa un doppio guasto aereo il materiale di diversi team è arrivato in ritardo, costringendo gli organizzatori del Motomondiale a posticipare le libere, che quindi si svolgeranno tutte oggi seguite dalle qualifiche. Ma non è l'unica novità: i turni di prove saranno solo due per tutte le classi, quelle di MotoGP dureranno un'ora (a differenza dei classici 45 minuti) e il warm-up di domenica passeranno da 20 a 40 minuti. I tempi della combinata della prima e della seconda sessione saranno decisivi per l'accesso diretto alla Q2. Nessuna modifica per gli orari delle gare: Moto3 alle 17, Moto2 alle 18.20, MotoGP alle 20. Tutto LIVE su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno.

Dov'eravamo rimasti? Numeri Un nuovo re per l'Argentina La MotoGP è tornata in Argentina dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza Coronavirus. Rispetto al passato lo scenario non è cambiato solo per lo stravolgimento del programma: nel 2019 Marc Marquez fu impeccabile (pole, vittoria, giro veloce e tutti i giri in testa) confermandosi dopo le vittorie del 2014 e del 2016, entrambe arrivate dalla pole. Ma l'otto volte campione del mondo quest'anno non c'è, lo sostituisce Bradl: Marc sta recuperando dalla diplopia, tornata ad affliggerlo dopo lo spaventoso highside nel warm up dell'ultimo GP, corso in Indonesia. A proposito di Indonesia: dopo la vittoria in Qatar di Bastianini (attuale leader del Mondiale) è stato Oliveira a imporsi nel secondo GP della stagione, alle sue spalle Quartararo e Zarco. A differenza della pioggia con tanto di fulmine in pista a Mandalika, aspettiamoci una gara sull'asciutto: previsto sole e temperatura intorno ai 27°.

Dov'eravamo rimasti? Numeri Un nuovo re per l'Argentina La MotoGP è tornata in Argentina dopo due anni di assenza a causa dell'emergenza Coronavirus. Rispetto al passato lo scenario non è cambiato solo per lo stravolgimento del programma: nel 2019 Marc Marquez fu impeccabile (pole, vittoria, giro veloce e tutti i giri in testa) confermandosi dopo le vittorie del 2014 e del 2016, entrambe arrivate dalla pole. Ma l'otto volte campione del mondo quest'anno non c'è, lo sostituisce Bradl: Marc sta recuperando dalla diplopia, tornata ad affliggerlo dopo lo spaventoso highside nel warm up dell'ultimo GP, corso in Indonesia. A proposito di Indonesia: dopo la vittoria in Qatar di Bastianini (attuale leader del Mondiale) è stato Oliveira a imporsi nel secondo GP della stagione, alle sue spalle Quartararo e Zarco. A differenza della pioggia con tanto di fulmine in pista a Mandalika, aspettiamoci una gara sull'asciutto: previsto sole e temperatura intorno ai 27°.

