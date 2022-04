Aleix Espargarò in pole, Vinales quinto: per la prima volta nella sua storia l'Aprilia piazza due moto nei primi 5 in griglia. Prima fila all'italiana: alle spalle dell'Aprilia ci sono le Ducati di Martín (Pramac) e Marini (VR46). Sesta la Yamaha di Quartararo, oltre la top ten la Ducati ufficiale di Bagnaia: partirà 13°. Domenica la gara: il GP d'Argentina è alle 20 live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

