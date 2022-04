Domenica da incorniciare per Aleix Espargaró, che torna dall'Argentina con la prima vittoria e la leadership del campionato. Per la prima volta un'Aprilia è in testa al mondiale piloti nella top-class: finora non si era mai affacciata nei primi 3 posti. Vietti al comando in Moto2, Garcia in Moto3. Il Mondiale torna domenica prossima in Texas, tutto in diretta su Sky Sport

